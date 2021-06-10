برعاية ودعم المملكة .. توقيع “إعلان السلام في أفغانستان” من جوار بيت الله الحرام

شهدت منطقة مكة المكرمة تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم المملكة، اليوم (الخميس)، توقيع الإعلان التاريخي للسلام الذي وقعه كبار العلماء في جمهوريتي باكستان وأفغانستان، والذي من شأنه أن يمهّد طريق الحل للأزمة الأفغانية التي طال أمدها.
حضر الإعلان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية وتسامح الأديان في باكستان نور الحق قادري، ووزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان محمد قاسم حليمي.
ويقضي الإعلان التاريخي بالاتفاق على إيجاد حلٍ نهائي وشامل للنزاع الأفغاني، من خلال دعم عملية المصالحة بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان، والوصول بها إلى أرضية مشتركة من الوفاق، بتناول كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من القضايا ذات الصلة، من خلال روح العمل المشترك.
وسيتيح الاتفاق وقف إراقة الدماء المستمرة في أفغانستان، وقيادة الشعب الأفغاني لطريق السلام والمصالحة والاستقرار والتقدم في هذا العالم بعون الله، إضافة إلى التأكيد على عدم ربط العنف بأي دين، أو جنسية أو حضارة أو عرق، وعدّ العنف الناتج عن التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره -بما فيه من عنفٍ ضد المدنيين وهجماتٍ انتحارية- مناقضاً لمبادئ العقيدة الإسلامية الأساسية.
وفق “أخبار 24”.