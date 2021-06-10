دليلك للرياض .. رحلة بين أبرز المزارات السياحية والترفيهية والأثرية

زخر مدينة الرياض بالعديد من الوجهات السياحية، وأماكن الترفيه والسياحة والآثار التاريخية، لذا ندعوك لخوض هذه المغامرة المثيرة وزيارة هذه المواقع المميزة.
في هذا التقرير، نستعرض بعضًا من كل، بعضًا من المزارات التاريخية، وبعضًا من أماكن الترفيه، وبعضًا من المتاحف، ليكون لك دليلًا أثناء الرحلة المدهشة.
متاحف الرياض
المتحف الوطني
يتألف المتحف الوطني بالرياض من 8 قاعات، مرتبة حسب التسلسل الزمني، ومصنفة حسب العرض الدائم والمؤقت، وستتعرف خلال الجولة على مختلف العصور بداية من عصور ما قبل التاريخ، وصولا للعصر الحديث، مع استعراض التغيرات التي طرأت على شبه الجزيرة العربية.
متحف المصمك
يعرف المتحف أيضًا باسم قلعة المصمك، وقصر المصمك، بناه الأمير عبدالرحمن بن ضبعان عام 1895م، ومنه كانت انطلاقة تأسيس وتوحيد المملكة، ولا تزال آثار معركة الرياض على باب القصر/المتحف، الذي لم يتغير حتى وقتنا هذا.
متحف صقر الجزيرة للطيران
يعرض المتحف تاريخ الطيران للقوات الجوية الملكية السعودية، منذ أكثر من 80 عامًا، من عهد الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يضم مجموعة متنوعة من الأسلحة والملابس والأوسمة العسكرية.
متحف الآثار
يعد متحف الآثار بجامعة الملك سعود من أشهر متاحف المملكة، ويقع في الدور الأرضي لكلية الآداب، ويحتوي على العديد من القطع الأثرية، التي عُثر عليها داخل المملكة.
حافة نهاية العالم
يقع جبل “فهرين” أو حافة نهاية العالم، على بعد 90 كيلو مترًا من مدينة الرياض، وهي جزء من منحدرات طويق الممتدة لـ600 كيلو متر وأكثر، وقديما استخدمت كطريق تجاري لعبور شبه الجزيرة من اليمن إلى بلاد الشام وفارس.
أبراج الرياض
تشتهر الرياض بـ3 أبراج رئيسة، هي برج الفيصلية وبرج رافال وبرج المملكة، والتي تضم داخلها مراكز للتسوق وبعض الفنادق والمطاعم، وقاعات المناسبات وغيرها.
برج المملكة
أطول الأبراج في المملكة، ويصل ارتفاعه لـ300 متر، ويتكون من 99 طابقًا، ويمكنك رؤيته من أبعد نقطة في المدينة، يقع في حي العليا، بطريق الملك فهد.
ويضم البرج مركز تسوق فخما، وصالة للاحتفالات، وفندقًا، وعدة مطاعم ومقاهٍ عالمية، وأدوارًا مكتبية وشققًا فندقية.
برج رافال
يقع في حي الصحافة، بطريق الملك فهد، ويتميز بالتصميم الخارجي الذي يعمل على استقطاب الضوء، ويحمي من درجات الحرارة العالية والرياح، ويصل ارتفاعه إلى 308 أمتار، ويضم 62 طابقًا و7 مصاعد عالية السرعة.
برج الفيصلية
له شكل هرمي، وتميزه كرة زجاجية ضخمة أعلاه، وبداخلها مطعم عالمي شهير، يمكنك من خلاله الحصول على رؤية بانورامية للمدينة، ويقع في منطقة العليا التجارية على طريق الملك فهد، ومصنف بين أعلى 40 مبنى عالميًا.
قصور الرياض
قصر الحمراء
يعد قصر الحمراء، أول مبنى يُشيّد بالحديد والأسمنت داخل الرياض، وسُمي بهذا الاسم نسبة للون الطلاء الخارجي، كان مقرًّا للحكم وسكن الملك سعود وعائلته.
قصر المربع
يعد قصر المربع أيقونة معمارية، تعبر عن الطريقة التقليدية النجدية للبناء، يقع وسط مدينة الرياض، ضمن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
وفق “أخبار 24”.