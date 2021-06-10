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أخبار محلية > ‎”‎السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء” الحق العام”
10/06/2021   6:56 م

‎”‎السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء” الحق العام”

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أعلنت المديرية العامة للسجون عن بدء تنفيذ إجراءات العفو ‏عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق ‏سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.‏‎

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي ‏الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين ‏منه‎.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين ‏سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم ‏شملهم بأسرهم‎ .وفق “أخبار 24”.‎

‎”‎السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء” الحق العام”

أخبار محلية
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