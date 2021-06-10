‏”الشؤون الإسلامية”: إعادة افتتاح 1500 مسجد خلال الـ124 يومًا الماضية

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس)، افتتاح 11 مسجداً، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق، إثر ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
ووصل مجموع ما انتهت الوزارة من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 124 يوماً 1536 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت بواقع 5 مساجد في منطقة جازان، و3 بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.