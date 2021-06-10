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أخبار محلية > بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من مواطن اشتكى سوء المعاملة في مطعم الشيف بوراك بدبي.. ويوضح سبب ذلك
10/06/2021   7:00 م

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من مواطن اشتكى سوء المعاملة في مطعم الشيف بوراك بدبي.. ويوضح سبب ذلك

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عبر مواطن في مقطع فيديو نشره على التواصل الاجتماعي، عن استيائه من سوء الاستقبال الذي تعرض له ومرافقوه، في مطعم الشيف بوراك في مدينة دبي الإماراتية.

وبدا على المواطن في الفيديو الغضب الشديد من سوء المعاملة في مطعم الشيف بوراك، حيث رفض ومرافقوه تناول الطعام وتركوا مبلغ 1500 ريال، وهو ضعف المبلغ المكتوب في “الفاتورة” مقابل هذا الطعام المحدد بـ”793 درهما”، ثم غادروا المطعم.

ووجه المواطن عبر الفيديو رسالة إلى الشيف بوراك، أكد فيها سوء المعاملة من قبل إحدى موظفات الاستقبال ولم يذكر اسمها، مبينًا أنهم جاءوا من المملكة كضيوف في مطعمه، وطالبه بضرورة اختيار طاقم مناسب لاستقبال الزبائن.

وأوضح في مقطع آخر أن سبب دفعه لضعف المبلغ نظير وجبات الطعام، لإظهار أنه قادر على الدفع وليس متهربًا من عملية الدفع، وأنه لا يرغب في تناول الطعام، مشيرًا إلى أن رسالته للشيف بوراك جاءت لعله يهتم باختيار طاقم العمل في مطعمه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من مواطن اشتكى سوء المعاملة في مطعم الشيف بوراك بدبي.. ويوضح سبب ذلك

أخبار محلية
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