نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بن نافل: تسريب الصفقات يخدم طرفاً واحداً.. والهلال يرفض المزايدات
10/06/2021   7:03 م

بن نافل: تسريب الصفقات يخدم طرفاً واحداً.. والهلال يرفض المزايدات

+ = -
677

أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أن هناك بعض الوكلاء عرفوا بعض الحيل التي ترفع مداخيل اللاعب، مشيرًا إلى أن تسريب أخبار الصفقات يخدم مصالح طرف واحد، نحاول الحفاظ على السرية والأهم الحصول على الصفقات في النهاية.

وقال بن نافل في تصريحات لقناة الهلال على “يوتيوب”: “كان هناك صفقات سرية وظهرت للعلن حصل في محاولات كمزايدات بعد خروج الاسم وليس هذا معناه ضعف الهلال لكن الكيان الهلالي يحترم ويناظر بندية في المفاوضات”.

وتابع: “الجماهير لن ترضى أن يتضرر الهلال بالتزامات مالية كبيرة بسبب مزايدة بعض الوكلاء، وحدثت أكثر من مرة وكلها تم رفضها”.

وأكمل: “أي لاعب يحاول استخدام هذه الطريقة لن يتواجد مع الهلال، إن كانت رغبته فقط الحصول على الأموال وعدم خدمة الكيان نخرج من الصفقة”. وفق “أخبار 24”.

واستطرد: “أي لاعب لن يجد المميزات والجماهيرية كما سيحصل عليها في السعودية، والكثير أصبح يتمنى اللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وأتم تصريحاته: “دفعنا خلال السنوات الماضية أعلى صرف وجلبنا لاعبين بمبالغ عالية لكن نحن نعمل على تحقيق ريادة الهلال ونسمع أحيانا من يقول إن الإدارة لا ترغب في الدفع لجلب صفقات “.

بن نافل: تسريب الصفقات يخدم طرفاً واحداً.. والهلال يرفض المزايدات

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158139.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.