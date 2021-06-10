الشباب يتلقى صدمة بشأن الثنائي “مارتينيز” و”سيبا”

بات ثنائي فريق الشباب فابيو مارتينيز، وسباستياو سيبا خارج حسابات النادي العاصمي في الموسم الجديد.
وخرج مارتينيز وفقًا لـ”الاقتصادية” من حسابات نادي الشباب، بسب مغالاة نادي سبورتينج براجا التشيكي في شراء المتبقي من عقده ورفضه تجديد إعارته للموسم المقبل.
وأوضحت أن إدارة الشباب ترغب في البحث عن لاعب يعوض سيبا، الذي تقرر رحيله قبل بداية الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن إدارة الشباب تلقت صدمة بعدما وضع النادي التشيكي 10 ملايين يورو لشراء المتبقي من عقد فابيو مارتيني.
وكان الشباب قد وقع عقدا مع اللاعب على سبيل الإعارة في الـ26 من (سبتمبر) عام 2020 بمبلغ مليوني يورو.