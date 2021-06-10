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اخبار رياضية > الكشف عن خطة “الاتحاد” للحصول على “الكفاءة المالية”
10/06/2021   7:03 م

الكشف عن خطة “الاتحاد” للحصول على “الكفاءة المالية”

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، يُكثف اجتماعاته بشكل يومي؛ لاستيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية لتمكين الفريق من تسجيل المحترفين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “المدينة”، إلى أن إدارة الاتحاد تُجري عدة اتصالات مع بعض الأندية واللاعبين؛ للوصول لحل يجعل النادي يحصل على شهادة الكفاءة المالية للموسم الكروي القادم.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الاتحاد تضع رواتب ومستحقات لاعبي الفريق الأول هدفاً أساسياً قبل كل شيء، والتي تبلغ 36 مليون ريال، وهي تمثل رواتب 3 شهور.

الكشف عن خطة “الاتحاد” للحصول على “الكفاءة المالية”

اخبار رياضية
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