وزير الرياضة يصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات في عدة مناصب

أصدر وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم (الخميس) العديد من القرارات بخصوص تكليف عدد من القيادات في مناصب عدة.
وكلّف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بحسب بيان نشره حساب وزارة الرياضة، عبدالرحمن السحيباني كمساعد للوزير لشؤون المجالس واللجان الحكومية، بجانب تكليف عبدالعزيز باعشن مساعداً للوزير لشؤون الرياضة.
وعيّن كذلك وزير الرياضة، عبدالعزيز القحطاني مستشاراً للوزير للشؤون الفنية وعادل الزهراني وكيلاً للإعلام والتسويق وعبدالعزيز المسعد وكيلاً لشؤون الرياضة والشباب بجانب تكليف عبدالعزيز العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون الرياضة وفهد الشمسان وكيلاً مساعداً لشؤون الشباب. وفق “أخبار 24”.