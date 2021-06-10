بعد 4 سنوات .. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالمملكة

أكد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، أحمد رجائي، أن محكمة استئناف الرياض قضت بتأييد الحكم ببراءة كل من، محمد مندور، وإبراهيم مغربي، ومحمد راضي، ومحمد أحمد، وأحمد بركة من كل التهم المنسوبة لهم بالاختلاس.
وكان صاحب العمل “ن . ع . أ”، الذي يملك إحدى المؤسسات بالرياض، قد وجه لهم تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، عقب مطالباتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار رجائي إلى أنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث إنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات فى قضايا اختلاس، ثبتت براءتهم منها. وفق “أخبار 24”.
وتقدم الخمسة المبرؤون إلى مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع الجهات المعنية لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.