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أخبار محلية > بعد 4 سنوات .. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالمملكة
10/06/2021   10:55 م

بعد 4 سنوات .. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالمملكة

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أكد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، ‏أحمد رجائي، أن محكمة استئناف الرياض قضت بتأييد الحكم ‏ببراءة كل من، محمد مندور، وإبراهيم مغربي، ومحمد راضي، ‏ومحمد أحمد، وأحمد بركة من كل التهم المنسوبة لهم بالاختلاس.

وكان صاحب العمل “ن . ع . أ”، الذي يملك إحدى ‏المؤسسات بالرياض، قد وجه لهم تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، عقب مطالباتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة.‏

وأشار رجائي إلى أنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض ‏لهم، حيث إنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات فى ‏قضايا اختلاس، ثبتت براءتهم منها. ‏ وفق “أخبار 24”.

وتقدم الخمسة المبرؤون إلى مكتب التمثيل العمالي بالتواصل ‏مع الجهات المعنية لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر ‏واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم ‏لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض. ‎

بعد 4 سنوات .. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالمملكة

أخبار محلية
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