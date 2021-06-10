شاهد.. “نزاهة” توثق بالجرم المشهود تسليم رشوة تحويل أوراق حاوية تبغ إلى أثاث

وثقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالجرم المشهود جريمة التلاعب في بيانات حاوية تبغ وتسجيلها لدى الجمارك على أنها أثاث، ولحظة تسليم مبلغ الرشوة مقابل إدخالها إلى المملكة.
ونشرت “نزاهة” مقطع فيديو أظهر الشاحنة لحظة دخولها أحد المنافذ الجمركية البحرية، وأثناء تسليم المتهمين مبلغ 920 ألف ريال من أصل مليوني ريال للشخص الذي سهل لهم تزوير الأوراق في مستودع عائد لمواطن خليجي. وفق “أخبار 24”.
وكانت نزاهة أعلنت القبض على 12 مقيما ومواطن خليجي متورطين في الجريمة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/TAgv7QgPLP
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 10, 2021