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أخبار محلية > بالفيديو.. مُختص يوضح مميزات نظام خصخصة الوظائف الحكومية
11/06/2021   9:22 ص

بالفيديو.. مُختص يوضح مميزات نظام خصخصة الوظائف الحكومية

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عدّد مُختص موارد بشرية، المميزات الخاصة بنظام خصخصة الوظائف الحكومية، وكذلك ضمانات حقوق الموظفين في ظل هذا القرار.  

وقال المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إن نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن، وخلق وظائف جديدة.  

وأضاف الشمري خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأمان الوظيفي يتطلب وجود مهارات لدى الموظف، مع تحسين الإنتاجية والمخرجات والسلوكيات الخاصة به.وفق “أخبار 24”.  

ونوه إلى ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية، تشمل إلزام المؤسسة بعقد مدته سنتان مع الموظف لحفظ حقوقه. 

 

بالفيديو.. مُختص يوضح مميزات نظام خصخصة الوظائف الحكومية

أخبار محلية
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