نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. خبير عقاري يوضح حقيقة وجود تأثير لتملّك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار
11/06/2021   9:22 ص

بالفيديو.. خبير عقاري يوضح حقيقة وجود تأثير لتملّك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار

+ = -
586

تحدّث خبير عقاري عن تأثير تملّك الأجانب للعقارات في المملكة على ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الاعتقاد مُبكر ويحمل نظرة قاصرة.  

وأوضح الخبير العقاري خالد المبيض، أن الشركات الأجنبية التي ستتواجد بالمملكة سيُصاحبها مشاريع عملاقة من شأنها رفع مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك خلق عدد كبير من الوظائف ورفع دخل المواطنين.  

ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن المملكة ستشهد مشروعات عملاقة وطفرة نوعية في شكل المباني وجودتها، مع طرح المزيد من العروض العقارية بالسوق. وفق “أخبار 24”. 

وتوقع أن تتحول الشركات المحلية إلى نمط أكثر احترافية خلال السنوات المقبلة، حتى يمكنها منافسة الشركات الأجنبية. 

 

بالفيديو.. خبير عقاري يوضح حقيقة وجود تأثير لتملّك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.