بالفيديو.. خبير عقاري يوضح حقيقة وجود تأثير لتملّك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار

تحدّث خبير عقاري عن تأثير تملّك الأجانب للعقارات في المملكة على ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الاعتقاد مُبكر ويحمل نظرة قاصرة.
وأوضح الخبير العقاري خالد المبيض، أن الشركات الأجنبية التي ستتواجد بالمملكة سيُصاحبها مشاريع عملاقة من شأنها رفع مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك خلق عدد كبير من الوظائف ورفع دخل المواطنين.
ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن المملكة ستشهد مشروعات عملاقة وطفرة نوعية في شكل المباني وجودتها، مع طرح المزيد من العروض العقارية بالسوق. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تتحول الشركات المحلية إلى نمط أكثر احترافية خلال السنوات المقبلة، حتى يمكنها منافسة الشركات الأجنبية.
خالد المبيض -كاتب وخبير عقاري- يشرح مدى تأثير تملك الأجانب للعقارات في السعودية على ارتفاع الأسعار@khaledalmobid#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ClfLLVHGHI
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2021