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أخبار المناطق > “مرور الشرقية”: إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو
11/06/2021   9:22 ص

“مرور الشرقية”: إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو

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أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر في الاتجاهين بشكل جزئي يومي 13 و14 يونيو الجاري.  

ولفتت الإدارة إلى أن الإغلاق سيكون بسبب تركيب جسر للمشاة، موضحةً أنها ستوفر طرقاً بديلة للطريق المُغلق. 

ونوهت إلى أن إغلاق الطريق سيكون من شارع النعمان إلى تقاطع طريق مجلس التعاون، ومن شارع 14 ألف بالجهة المقابلة إلى شارع اثنان.  وفق “أخبار 24”.

ودعت القادم من الخبر باتجاه العزيزية إلى أن يسلك طريق الخدمة والدخول في شارع 14 أ مروراً بأسواق التميمي، وعند شارع عبدالرحمن بن عقيل يتم الاتجاه يساراً إلى نهاية الشارع.

 

“مرور الشرقية”: إغلاق طريق الملك خالد بالخبر في الاتجاهين يومي 13 و14 يونيو

أخبار المناطق
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