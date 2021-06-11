أبرزها الاكتفاء بساعتين.. “عش بصحة” تُذكر بالاحترازات الواجبة عند الذهاب للمتاجر

جددت منصة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، الدعوة للمُتسوقين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المتاجر، بما فيها المطاعم ومراكز التسوق وغيرها.
وأوضحت أن الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامة قبل الدخول، والتأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال، مع تعقيم اليدين عند الدخول والخروج.
ولفتت إلى أنه يجب عدم البقاء في المتجر أكثر من ساعتين، وعدم التسوق في مجموعات، وتعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها، مع استخدام السلالم بدلاً من المصاعد، والدفع الإلكتروني أيضاً. وفق “أخبار 24”.
احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك❗️
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— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 10, 2021