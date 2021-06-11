نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أبرزها الاكتفاء بساعتين.. “عش بصحة” تُذكر بالاحترازات الواجبة عند الذهاب للمتاجر
11/06/2021   9:22 ص

أبرزها الاكتفاء بساعتين.. “عش بصحة” تُذكر بالاحترازات الواجبة عند الذهاب للمتاجر

+ = -
586

جددت منصة “عش بصحة” التابعة لوزارة الصحة، الدعوة للمُتسوقين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المتاجر، بما فيها المطاعم ومراكز التسوق وغيرها.

وأوضحت أن الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامة قبل الدخول، والتأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال، مع تعقيم اليدين عند الدخول والخروج.  

ولفتت إلى أنه يجب عدم البقاء في المتجر أكثر من ساعتين، وعدم التسوق في مجموعات، وتعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها، مع استخدام السلالم بدلاً من المصاعد، والدفع الإلكتروني أيضاً. وفق “أخبار 24”.

 

أبرزها الاكتفاء بساعتين.. “عش بصحة” تُذكر بالاحترازات الواجبة عند الذهاب للمتاجر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158199.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.