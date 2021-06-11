أكدت المستشارة بمركز تطوير المناهج الدراسية في المملكة الدكتورة مها العجمي، أنه تم تنقية وتصفية وتنقيح المقررات الدراسية من أفكار الجماعات المتطرفة.
وأضافت العجمي في لقاء مع “العربية”، أن جماعة الإخوان المسلمين من أبرز الجماعات التي تمت تنقية المناهج من أفكارها، وخاصة الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية.
ولفتت إلى أن مادة التفكير الناقد التي أضيفت لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، كانت تدرس في التعليم العالي، وهي تعلم الطالب كيف يفكر منطقياً وكيف يحلل وينقد. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن مادة التفكير الناقد تعرف الطالب كيف يميز بين الرأي والحقيقة، وتعطيه أفكاراً عن المسؤولية المجتمعية والولاء للوطن والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنها عبارة عن عملية تطبيقية.
مستشارة بمركز تطوير المناهج الدراسية في #السعودية لـ #العربية: تم تنقيح المقررات الدراسية من أفكار الجماعات المتطرفة
عبر @HayatGhamdi pic.twitter.com/gkFrqvd1g2
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 10, 2021