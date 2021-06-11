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أخبار محلية > بهذه الطريقة وبدون وخز.. يمكنك مراقبة السكر عبر الجوال (فيديو)
11/06/2021   9:21 ص

بهذه الطريقة وبدون وخز.. يمكنك مراقبة السكر عبر الجوال (فيديو)

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كشفت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة، أمس (الخميس)، كيفية التعامل مع تطبيق “جهاز مراقبة السكر بدون وخز” الذي يسهل توصيل قراءة السكر للطبيب بشكل مباشر وسريع عبر الجوال.  

وأوضحت أنه بمجرد فتح التطبيق يستطيع المريض معرفة قراءة الجلوكوز الحالية، وسهم الاتجاه الذي يعطي مؤشراً عن سرعة واتجاه السكر، ومعرفة سجل السكر لمدة تصل إلى 8 ساعات من سجل الجلوكوز.  

ولفتت إلى النطاق المستهدف ويظهر باللون الأخضر، والذي يجب تحقيق نسبة لا تقل عن 70% به لتحسين وضبط السكر، كما يشير اللون الأحمر إلى معدل انخفاض السكر ويقيس مستوى هبوط السكر، حيث يجب ألا يزيد على 5 %.  

وأشارت إلى أنه يتم إرسال قراءات السكر إلى الطبيب بمجرد مسحها عبر تطبيق منبثق اسمه “ليبري فيو”، ويمكن للمستخدم تسجيل عيادة طبيبه من خلال الضغط على القائمة الرئيسية ثم التطبيق المنبثق ثم ربط العيادة عبر كود خاص بالطبيب.   وفق “أخبار 24”.

واختتمت بأنه يمكن صرف جهاز مراقبة السكر بدون وخز للصغار من سن 4- 18 سنة، عبر مراجعة أي مركز للسكر تابع لوزارة الصحة.

 

بهذه الطريقة وبدون وخز.. يمكنك مراقبة السكر عبر الجوال (فيديو)

أخبار محلية
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