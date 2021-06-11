لماذا لا يمكننا مقاومة “الشيبسي” والوجبات السريعة؟.. مختصون يجيبون

أوضح مختصون في الغذاء، السبب الذي يجعل البشر لا يستطيعون مقاومة بطاطس الشيبسي والوجبات السريعة، ويتناولون منها كميات كبيرة وبشكل مستمر.
وأشار المختصون إلى أن الشركات المصنعة لهذه الأطعمة تجري أبحاثاً من أجل تصميم الأطعمة بشكل يمكنها خداع العقل وبراعم التذوق، لتجعل هناك رغبة دائمة لتناولها.
وأضافوا أن هناك نكهات مميزة أيضاً تضاف لهذه الأطعمة تؤدي لإرباك الدماغ الذي يستجيب لها بدوره ويزيد الرغبة في الأكل، كما أن منتجات الوجبات السريعة تتكون من صيغ معقدة تثير الحواس بدرجة مغرية.
وبينوا وفقاً لـ “العربية”، أن نفخات الجبن في بعض أنواع الشيبسي تذوب في الفم بطريقة تجعل العقل يتوهم أنه لا توجد بها سعرات حرارية ليستمر الشخص في تناولها، كما أن إضافة الملح والدهون والسكر في نشا البطاطس جميعها عوامل تجعل طعمه مثالياً.
ولفتوا إلى أن تلك الأطعمة أدت بشكل كبير وفق دراسات عديدة إلى تغير عادات الأكل وبالتالي زيادة الوزن، ما زاد من نسبة الإصابة بالسمنة وارتفاع معدلاتها بين الأطفال والمراهقين.