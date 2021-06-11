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أخبار محلية > “العدل” توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر “ناجز”
11/06/2021   9:22 ص

“العدل” توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر “ناجز”

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أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”.  

وبيّنت أن الخطوات تشمل الدخول على البوابة، واختيار إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك، ومن ثم إدخال بيانات الصفقة، والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية.  

ونوهت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً استعراض الطلب واعتماده، على أن يقوم المشتري باستكمال العملية، مع متابعة حالة الطلب في صفحة “طلباتي”.  وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الخطوة التالية اختيار الطلب كمشترٍ، وإكمال البيانات وقبول الطلب، وتحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب. 

 

“العدل” توضح خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر “ناجز”

أخبار محلية
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