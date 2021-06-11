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أخبار محلية > منها الإشاعات والمقاطع المنشورة .. عضو إفتاء يحذر من “الذنوب التي لا تموت”
11/06/2021   9:21 ص

منها الإشاعات والمقاطع المنشورة .. عضو إفتاء يحذر من “الذنوب التي لا تموت”

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أكد عضو الإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله الطيار، اليوم (الخميس)، أن أكثر الذنوب وأعظمها خطرًا على العبد، تلك الذنوب التي لا تموت بموت صاحبها.

وأوضح أن من بين تلك الذنوب التي تستمر حتى بعد وفاة العبد، مقطعا نشره أو إشاعة أشاعها أو كلمة بثها، فتبعه فيها ونقلها عنه آخرون.

وأشار إلى أن عقاب ذلك على العبد يكون عظم وزره وثقل حمله يوم القيامة.

وفق “أخبار 24”.

منها الإشاعات والمقاطع المنشورة .. عضو إفتاء يحذر من “الذنوب التي لا تموت”

أخبار محلية
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