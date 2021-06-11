بالفيديو.. انقطاع بث قنوات مفاجئ وظهور رسالة غامضة “نعوضك السنتين الماضية؟”.. وأسئلة استفتاء عما فاتك

قطعت عدد من القنوات التلفزيونية السعودية بثها قبل قليل بشكل مفاجئ، مع توحيدها نشر فيديو غامض يحمل عنوان ” نعوضك السنتين الماضية”؟.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون رابطا دعت إلى المشاركة فيه، احتوى على عدة خيارات لفعاليات ومناسبات، تنوعت بين حضور معرض فني ومغامرة ركوب المنطاد أو السفاري، أو عشاء مع الأصدقاء في مطعم عالمي أو حضور مصارعة حرة، أو حضور مسرحية مع أطفالك.
كما غيرت حسابات بعض الوزارات على “تويتر” شعاراتها واستبدلت بها عبارة “نعوضك السنتين الماضية ؟”
وتفاعل المغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير مع الواقعة من خلال وسم انقطاع البث.
نعوضك السنتين الماضية
شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) June 10, 2021
وفق “أخبار 24”.