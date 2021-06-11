عاصر 4 من الملوك.. مَن هو المستشار في الديوان الملكي الراحل الشيخ ناصر الشثري

أُعلن يوم أمس (الخميس) وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، بعد معاناة مع المرض، ونعاه عدد من المغردين الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.
والشيخ ناصر هو ابن العلامة المعروف عبدالعزيز الشثري، ووالد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري.
وعاصر الشيخ ناصر عدداً من ملوك السعودية بدءاً من الملك خالد ثم الملك فهد فالملك عبدالله رحمهم الله، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعرف بمستشار الملوك. وفق “أخبار 24”.
وعانى الفقيد من المرض لسنوات طوال ودأب الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيارته أكثر من مرة للاطمئنان على صحته، وكان يرتاد مجلسه الأمراء والأعيان والعلماء بشكل مستمر.