ثنائي “الأخضر” مهدد بالغياب عن مواجهة أوزبكستان

بات المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مهدداً بفقدان جهود إثنين من نجومه خلال مواجهة أوزبكستان في ختام التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويخوض الثنائي، سالم الدوسري وعبدالإله المالكي، مباراة سنغافورة وهما، مهددان بالغياب عن لقاء أوزبكستان، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
ويغيب الدوسري والمالكي عن المنتخب السعودي أمام أوزبكستان، حال حصولهما على بطاقة صفراء في مواجهة سنغافورة، وذلك بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات. وفق “أخبار 24”.
ويواجه “الأخضر” نظيره أوزبكستان، مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.