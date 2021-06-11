العويس: وجود 7 أجانب في الدوري أفاد الأندية والمنتخب

قال حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي، محمد العويس، إن وجود الأجانب السبعة في الدوري المحلي ساهم في زيادة قوة اللاعبين مما أفاد الأندية والمنتخب.
وأضاف حارس مرمى الأهلي في مقابلة مع “العربية” قبل مواجهة الأخضر وسنغافورة: “وجود سبعة أجانب في الدوري لدى كل فريق ساهم في تقديم نخبة من اللاعبين المحليين، الأمر الذي أفاد الأندية والمنتخب”.
وأتم العويس تصريحاته بالتطرق لمباراة سنغافورة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بقوله: “كل المباريات مهمة في التصفيات، ونعمل على تقديم الأفضل في كل مواجهة حتى لو كانت محسومة، وذلك لتحسين التصنيف الدولي”. وفق “أخبار 24”.