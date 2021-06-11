“الاتحاد” يسعى لتقليص الديون إلى 90 مليونًا خلال أسبوعين

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، قلص الديون إلى 120 مليونًا بعد تسديده مبلغ 20 مليون ريال عقب تاريخ 30 أبريل الماضي.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إدارة نادي الاتحاد ستُقلص عبر خطة إدارية ومالية الديون إلى نحو 90 مليونًا خلال أسبوعين بدءًا من الآن بتسديد بعض القضايا وتقديم استئنافات على الأخرى.
وترغب إدارة نادي الاتحاد في تسجيل لاعبين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في 30 أغسطس المقبل بحسب الخطة الموضوعة في مركزي رأس الحربة وصانع الألعاب في حال نجحت في استخراج الكفاءة المالية.