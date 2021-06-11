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اخبار رياضية > حارس “إشبيلية” يُعلق على رحيل “بانيغا” لـ “الشباب”
11/06/2021   2:46 م

حارس “إشبيلية” يُعلق على رحيل “بانيغا” لـ “الشباب”

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علّق الحارس الدولي المغربي المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، ياسين بونو، على رحيل زميله بالفريق بانيغا لصفوف الشباب مطلع الموسم الماضي.

وقال بونو، وفقًا لـ “GOAL”:”أعتقد أنه مع رحيل بانيغا بالفعل أصبح أداؤنا مختلفًا، لكن لا يمكننا القول بأنه صار أسوأ، فليس هناك لاعبون متماثلون، وعندما يرحل لاعب، يأتي آخرون للقيام بالعمل”.

وأتم الحارس الدولي المغربي المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، تصريحاته بقوله: “في الحقيقة نحن بدون بانيغا قدمنا موسمًا رائعًا، ومر وقت قصير قبل أن نكافح من أجل الدوري حتى اليوم الأخير”.

حارس “إشبيلية” يُعلق على رحيل “بانيغا” لـ “الشباب”

اخبار رياضية
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