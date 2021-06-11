كشف المدير التنفيذي لشركة “تسلا”، “إيلون ماسك”، النقاب عن أسرع سيارات الشركة حتى الآن، وهي “موديل إس بلايد” Model S Plaid .
وأعلن الملياردير الأمريكي، خلال حدث عُقد في مصنع الشركة بكاليفورنيا مساء الخميس، أن مدى “موديل إس بلايد” بالشحنة الواحدة يبلغ 400 ميل تقريباً، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة، ويمكنها الانطلاق من الصفر وحتى سرعة 60 ميلاً في الساعة في غضون أقل من ثانيتين، وتعمل بقوة 1020 حصانًا.
وأوضح “ماسك” أن الإصدار الجديد من “موديل إس” سيكون أسرع من “بورش” ولكنه أكثر أمانا من “فولفو”، كما أن السيارة مجهزة بنظام صوت يوفر تجربة نظام المسرح المنزلي، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أول 25 وحدة من السيارة حاليًا، وقريبًا ستسلم عدة مئات منها أسبوعيًا، ثم ألفًا أسبوعيًا في الربع السنوي المقبل.
وتبلغ تكلفة السيارة الجديدة، وفقًا للموقع الإلكتروني لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا”، حوالي 130 ألف دولار.
وفق “أخبار 24”.