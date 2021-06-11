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11/06/2021   2:50 م

جيف بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

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استعاد الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، لقب أغنى رجل في العالم، لأول مرة منذ أسبوعين، بعدما فقده لصالح الفرنسي “برنار أرنو”.

وجاءت عودة بيزوس للصدارة، وفقا لحسابات مجلة “فوربس” الأمريكية، بفضل ارتفاع سهم “أمازون دوت كوم” بأكثر من 2% في نهاية تعاملات أمس (الخميس)، وهو ما دعم ثروته بمقدار 3.5 مليار دولار، لتصل إلى 193.5 مليار دولار.

وتراجعت في الوقت نفسه أسهم مجموعة “LVMH” بنحو 1%، ما أدى إلى انخفاض ثروة أرنو بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 192.9 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.

وفي (24-25) مايو الماضي، تجاوز أرنو بيزوس لفترة وجيزة قبل افتتاح الأسواق في نيويورك، لكن ارتفاع أسهم أمازون أعاد الصدارة سريعا لبيزوس.

جيف بيزوس يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

مال وأعمال
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