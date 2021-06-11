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أخبار محلية > “تبوك للأدوية” تحصل على ترخيص التسويق للقاح موديرنا وتخطط لتصنيعه في المملكة
11/06/2021   10:40 م

“تبوك للأدوية” تحصل على ترخيص التسويق للقاح موديرنا وتخطط لتصنيعه في المملكة

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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “موديرنا” أنها اتفقت مع شركة تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحاتها بالمملكة.

وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن الاتفاق يشمل توزيع اللقاح وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة أسترا الصناعية المالكة لشركة تبوك، محمد الحقباني، أنهم يطمحون لمزيد من التعاون الاستراتيجي مع “موديرنا”، بما في ذلك تصنيع اللقاح في المملكة.

وعلق وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، على الاتفاقية بأن تطوير وصناعة اللقاحات أصبحا من ضروريات الأمن الصحي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الاستثمار في التقنيات المبتكرة يرسم ملامح المستقبل؛ لمرونتها وقدرتها على التكيف والإنتاج بكميات ضخمة.

“تبوك للأدوية” تحصل على ترخيص التسويق للقاح موديرنا وتخطط لتصنيعه في المملكة

أخبار محلية
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