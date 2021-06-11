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أخبار محلية > وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة هذه السلالة من كورونا
11/06/2021   10:40 م

وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة هذه السلالة من كورونا

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استعرض وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، بعض المعلومات المهمة بشأن مواجهة سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي نشأت في الهند.

وأوضح أن انتشار هذه السلالة في بريطانيا دفع الحكومة هناك إلى الاستعجال في تغطية أكبر عدد ممكن من السكان بالجرعة الثانية من اللقاحات، حيث إن الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة النسخة المتحورة من الفيروس التاجي.

يُذكر أن سلالة “دلتا” قد بدأت في الانتشار داخل عدد من البلدان في العالم آخرها الصين، وتحديدًا مدينة جوانزو، التي شهدت أعدادًا غير مسبوقة من الإصابات بالسلالة المتحورة. وفق “أخبار 24”.

وكيل “الصحة”: الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة هذه السلالة من كورونا

أخبار محلية
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