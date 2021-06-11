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أخبار المناطق > بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة
11/06/2021   10:40 م

بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم بياناً، أوضحت فيه ملابسات الحريق الذي اندلع، اليوم الجمعة، في مستشفى الملك سعود بمحافظة بعنيزة.

وقالت إنه عند تمام الساعة 12.15 مساء اندلع حريق محدود في قسم الأشعة، وباشرته فرق الأمن والسلامة بالمنشأة وفرقة من الدفاع المدني.

وأضافت، قامت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالتفاعل بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات. وفق “أخبار 24”.

وأكدت عدم تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين وعودة العمل إلى طبيعته، وأنه جارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.

بيان من صحة القصيم بشأن حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

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