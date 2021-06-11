أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، عصر اليوم، صلاة الميت على المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري.
وأدى الصلاة مع الأمير، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.
وقدم الأمير العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة #الرياض
في مقدمة المعزين بوفاة الفقيد #الشيخ_ناصر_الشثري رحمه الله .
— أسرة الشثري (@Shathri_family) June 11, 2021