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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الجمعة)، في شرم الشيخ.
وظهر الطابع الودي والأخوي على اللقاء؛ حيث ظهر الأمير محمد والسيسي بعيدين عن الرسميات.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج