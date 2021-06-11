التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الجمعة)، في شرم الشيخ.

وظهر الطابع الودي والأخوي على اللقاء؛ حيث ظهر الأمير محمد والسيسي بعيدين عن الرسميات.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي في شرم الشيخ

وفق “أخبار 24”.