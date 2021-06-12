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أخبار محلية > عمر الجاسر يكشف تطورات حالته الصحية.. وقصة إصابته بورم المخ
12/06/2021   8:25 ص

عمر الجاسر يكشف تطورات حالته الصحية.. وقصة إصابته بورم المخ

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كشف المخرج المسرحي عمر الجاسر، آخر تطورات حالته الصحية وقصة اكتشافه المفاجئ لإصابته بورم في المخ.  

وقال الجاسر، إن أزمته الصحية بدأت قبل أسبوع؛ حينما شعر بتعب شديد وجرى نقله إلى المستشفى؛ للاطمئنان عليه وإجراء اللازم له.  

ولفت وفقاً لـ”العربية نت” إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت له كشفت عن إصابته بورم حميد في أعصاب المخ، ما استدعى تنويمه بالعناية المركزة 3 أيام.  

ونوه إلى أنه غادر المستشفى عائداً إلى المنزل انتظاراً لموعد العملية الجراحية، موضحاً أن الأطباء أخبروه بأن الورم أصيب به قبل 10 سنوات.  

وكان الجاسر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يُعلن مقربون منه حاجته لعملية جراحية، وسط تضامن مغردين بمواقع التواصل معه. 

عمر الجاسر يكشف تطورات حالته الصحية.. وقصة إصابته بورم المخ

أخبار محلية
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