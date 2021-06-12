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أخبار محلية > مروّض ثعابين يُقدم عدة نصائح حول كيفية التعامل مع المُصاب بلدغات الأفاعي
12/06/2021   8:24 ص

مروّض ثعابين يُقدم عدة نصائح حول كيفية التعامل مع المُصاب بلدغات الأفاعي

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قدّم مروّض ثعابين، مجموعة من النصائح حول كيفية التعامل مع الإصابة بلدغات الأفاعي، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر عند مواجهتها.

وقال مروض الثعابين نايف المالكي، إن خطوات التعامل مع المُصاب بلدغات الأفاعي تتضمن تهدئة أعصابه كون ذلك يبطّئ انتشار السم في الجسم، وغسل مكان اللدغة بالماء والصابون.  

 وأضاف المالكي وفقاً لـ”العربية نت”، أن الخطوات تشمل أيضاً إبقاء العضو المُصاب أسفل من مستوى القلب، وتغطية موقع اللدغة بشاش وعدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، مع تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين.  

ونوه إلى أنه يوجد بالمملكة 54 نوعاً من الأفاعي أكثرها تواجداً هي الكوبرا العربية والأفعى الرقطاء والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، موضحاً أن الكوبرا العربية دفاعية إلى أبعد مدى ولا تحب مواجهة البشر ولدغاتها قليلة رغم قوة سمها.

مروّض ثعابين يُقدم عدة نصائح حول كيفية التعامل مع المُصاب بلدغات الأفاعي

أخبار محلية
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