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أخبار محلية > “الخارجية” تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مالي من الدول التي تم تعليق القدوم منها
12/06/2021   8:24 ص

“الخارجية” تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مالي من الدول التي تم تعليق القدوم منها

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أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم تتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها. 

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي، عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.   وفق “أخبار 24”.

وجاءت الخدمة التي أطلقتها الوزارة، ضمن جهود المملكة؛ للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. 

“الخارجية” تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مالي من الدول التي تم تعليق القدوم منها

أخبار محلية
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