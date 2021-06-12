إعلامي صيني: صورة ولي العهد فوق سور الصين العظيم لاقت انتشارًا واسعًا .. وأعتبره من أفضل قيادات العالم

استعرض الإعلامي الصيني المقيم في السعودية، لي تشاو، تفاصيل تجربته في العيش داخل المملكة وعشقه للغة العربية وانطباعه عن الشعب السعودي.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه سبق له مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرتين، أبرزهما كانت عند إطلاق رؤية 2030، وهو الحدث الذي لمس من خلاله عزم وطموح ولي العهد في الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية مصالح المملكة، معتبرًا سموه من أفضل القيادات بالعالم.
وأضاف أنه خلال زيارة ولي العهد بكين تصدرت صورة له فوق سور الصين العظيم، مشيرًا إلى أن ذلك حظي باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام الصينية، كما شدد على سعادة الصينيين عند العلم ببدء تدريس اللغة الصينية في المملكة، مؤكدًا أنه استقبل العديد من الاتصالات من شباب صينيين يرغبون في الذهاب للمملكة لتعليم اللغة.
وذكر أنه ذهب لإجراء لقاء إعلامي مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقال إنه كان مشغولًا للغاية في هذا الوقت، ولكنه كان يستغل أي فرصة لتقديم الاعتذار عن انشغاله للفريق الإعلامي، قائلًا: “مكتبي بيتكم”.
وعن انطباعه عن الثقافة السعودية، قال تشاو إن كثيرا من الصينيين يعتقدون خطأ أن المملكة عبارة عن نفط وصحراء وجمل فقط، مشيرًا إلى أن جهوده برفقة زملائه ستساعد في تغيير هذه الصورة لدى الشعب الصيني. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن إعجابه باللغة العربية وتفردها بامتلاك بعض الأصوات والحروف غير الموجودة في نظيرتها الصينية، مثل “ض” و”ر”، مؤكدًا تقديره للكنوز الأدبية التي تتمتع بها اللغة العربية، منذ نزول القرآن الكريم وحتى الآن.
وعندما سُئل عن تجربته مع الأكلات السعودية، قال إن وزنه اكتسب 10 كيلوجرامات بعد القدوم للمملكة، خاصة أنه أُعجب ببعض الأطباق، وعلى رأسها الكبسة والكنافة، مشيرًا إلى أنه جرَّب جميع أنواع الكبسة ومطاعمها في الرياض.
إعلامي صيني في السعودية:
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان صاحب طموح وعزيمة، وأعتبره من أفضل قيادات العالم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TjBskX1Wyq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 11, 2021