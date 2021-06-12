مدير إدارة الحبوب: لا شروط تعجيزية لاستيراد الشعير .. ورئيس رابطة مربي المواشي يطالب بزراعته محليًا

أكد مدير عام إدارة الحبوب في المؤسسة العامة للحبوب محمد الفوزان، اليوم الجمعة، أنه لا توجد شروط تعجيزية لاستيراد الشعير، مشيرًا إلى دور المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي في هذا الملف.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية عن ارتفاع أسعار الشعير، أن المؤسسة أدارت برنامجًا لنقل عملية استيراده للقطاع الخاص، وذلك من خلال تدشين منصة “استيراد” الإلكترونية، التي تهدف لتأهيل شركات القطاع الخاص ومصانع الأعلاف الراغبة في استيراد الشعير.
وأشار إلى أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، فإن المؤسسة معنية بتنظيم السوق ومراقبة أسعار البيع لتكون عند المستويات المتعارف عليها عالميًا، كما أكد أنه يمكن للأشخاص الاستيراد بشرط إضافة الشعير للسجل التجاري، أو للشركات من خلال التقديم عبر المنصة بغرض البيع، أو للمصانع بغرض الإنتاج، موضحًا أن عدد الجهات المؤهلة للاستيراد بلغ 16 شركة ومصنعا حتى الآن.
من جانبه، قال رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفته، إن هناك حالة من الاستياء لدى مربي المواشي بسبب ارتفاع أسعار الشعير، مطالبًا بالسماح بزراعته برخصة الحبوب وليس الأعلاف الخضراء. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى مدى الفائدة التي يمكن أن تعود على السوق من دعم زراعة الشعير في المملكة، مؤكدًا أن الشعير مثل القمح لا يستنزف المياه ولا تستمر مواسم زراعته أكثر من 3 أشهر.
فيديو | مدير عام إدارة الحبوب: لا توجد شروط تعجيزية لاستيراد الشعير وهناك حاليا 16 شركة مستوردة..ورئيس رابطة المواشي: نطالب بالسماح بزراعة الشعير#الإخبارية #برنامج_120 pic.twitter.com/6Gegp9o9KV
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 11, 2021