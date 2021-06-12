بالفيديو والصور.. “الأخضر” يعبر سنغافورة بثلاثية قاتلة في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا أمام نظيره السنغافوري، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وبدأ “الأخضر” بشكل ضاغط بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، يسهل من المهمة خلال باقي مجريات المباراة ولكن دون جدوى.
وحصل لاعب منتخب سنغافورة عرفان فاندي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، تلاها بطاقة جديدة لزميله “سُجاد” في الدقيقة 21.
وكثف المنتخب الوطني هجماته حتى سجل هدفاً عن طريق علي آل بليهي برأسية رائعة في الدقيقة 26 ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
وكاد عبدالله الحمدان يسجل الهدف الأول، ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري.
وحصل سالم الدوسري على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول بعد تدخل مشترك مع مدافع منتخب سنغافورة.
وواصل “الأخضر” الضغط على نظيره السنغافوري، عن طريق الثلاثي سالم الدوسري وفهد المولد وعبدالله الحمدان، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 46 دخل صالح الشهري وسامي النجعي بدلا من علي الأسمري وعبدالله الحمدان.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني الضغط على نظيره السنغافوري، وحاول سالم الدوسري استخدام مهارته ليراوغ أكثر من لاعب لكنه في النهاية سدد الكرة ضعيفة بقدمه اليسرى لتستقر في يد الحارس.
وأضاع سالم الدوسري هدفا محققا في الدقيقة 56، بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء وراوغ لكن الكرة وصلت للحارس قبل أن يسددها في الشباك.
وحصل عبدالإله المالكي على بطاقة صفراء في الدقيقة 60، ليتأكد غيابه عن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام أوزبكستان.
وأهدر فهد المولد فرصة خطيرة في الدقيقة 67، بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أعلى العارضة. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 72 تصدى القائم لفرصة خطيرة لمنتخب سنغافورة، بعدما سقطت الكرة من محمد العويس أمام مرماه.
وقرر رينارد الدفع باللاعب سعود عبد الحميد في المباراة مع حلول الدقيقة 72 بدلا من اللاعب محمد البريك.
وسجل سالم الدوسري الهدف الأول لمنتخب الأخضر في الدقيقة 84، مستغلا كرة عائدة من القائم الأيمن ليحولها بتسديدة مباشرة في الشباك، وبعد مرور دقيقتين سجل فهد المولد الهدف الثاني لمنتخب الأخضر.
وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الثالث لمنتخب الأخضر في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.
وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 17 نقطة وظل في صدارة ترتيب المجموعة، وخلفه منتخب أوزبكستان برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب سنغافورة عند 7 نقاط.
قووووول أول لـ #منتخبنا_الوطني سجله اللاعب سالم الدوسري
#السعودية_سنغافورة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/A5kAI3f65p
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 11, 2021
قووووول ثاني لـ #منتخبنا_الوطني سجله اللاعب فهد المولد
#السعودية_سنغافورة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/smQmS7vsCQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 11, 2021
شاهد هدف #صالح_الشهري لـ #الأخضر في مرمى #سنغافورة 📽️⚽️#السعودية_سنغافورة #الطريق_إلى_كأس_العالم2022pic.twitter.com/JrvAUjShxR
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) June 11, 2021