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أخبار محلية > طالب جامعي يمني يروي قصة اعتقاله وتعـذيبه المروع في سجون الحوثي
12/06/2021   8:23 ص

طالب جامعي يمني يروي قصة اعتقاله وتعـذيبه المروع في سجون الحوثي

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روى طالب جامعي يمني، قصة اعتقاله من قِبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً والزج به في سجونها بتعز وذمار.  

وقال الطالب بكلية الحقوق في جامعة تعز ياسر القباطي، إن مليشيا الحوثي اعتقلته خلال انتقاله من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، ومن ثم أودعته في زنزانة حديدية انفرادية.  

وأضاف القباطي وفقاً لـ”سبق”، أنه جرى نقله إلى معتقل الصالح وهو المعتقل الرئيسي للمليشيات الحوثية بتعز، مشيراً إلى أن المليشيات أجبرته على الاعتراف بالتواصل مع التحالف العربي والقتال في صفوف الشرعية.  

ونوه إلى أن أسرته دفعت مبلغاً كبيراً لأحد المشرفين الحوثيين لإنقاذه من التعذيب الذي تعرض له عاماً كاملاً في معتقل كلية المجتمع بذمار الذي نقل إليه من تعز. 

ولفت إلى أنه تم اعتقاله مجدداً والزج به في سجن الشمالية الخاص بتنظيم القاعدة لمدة 8 أشهر، قبل أن تدفع أسرته أموالاً أخرى وتخرجه من السجن. 

طالب جامعي يمني يروي قصة اعتقاله وتعـذيبه المروع في سجون الحوثي

أخبار محلية
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