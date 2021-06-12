وثّق مقطع فيديو، مباشرة وتعامل دوريات الأمن في الرياض مع 4 بلاغات عاجلة لعدة وقائع بينها جريمة سرقة واعتداء لفظي.
وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “سناب الداخلية”، بعض دوريات الأمن بالرياض خلال تلقيها إشارات للتحرك من أجل مباشرة بلاغات حول مجموعة من الوقائع، ومن ثم التعامل معها سريعاً.
وباشرت دوريات الأمن، بلاغات عن واقعة سرقة “لاب توب” من داخل إحدى السيارات بواسطة شخصين، إلى جانب تعدٍ لفظي على أحد العاملين بصيدلية من قبل شخص مجهول.
وراجعت الدوريات، بلاغاً من أحد الأشخاص بشأن تعرضه للتهديد من قائد مركبة أمام منزله، بالإضافة إلى بلاغ آخر من شخص حول قيام أحد مكاتب العقارات بتأجير غرفته التي كان يسكن فيها لشخص آخر.
وفق “أخبار 24”.