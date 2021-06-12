وكيل “بيتي” يوضح حقيقة مناقشة إسقاط اسمه أو تخلي “النصر” عنه

قال مارسيلو سيموني، وكيل أعمال المحترف الأرجنتيني في صفوف النصر، بيتي مارتينيز، إن موكله مستمر مع ناديه في الموسم المقبل ولم يتم مناقشة إسقاط اسمه أو التخلي عنه.
وأضاف وكيل بيتي، وفقًا لـ”الاقتصادية”: “بيتي سعيد هو وعائلته بالعيش في السعودية، كما يعيش مرحلة مميزة مع النصر ويرغب في الاستمرار، إدارة النصر تهتم ببرنامج اللاعب لعودته وهي إدارة احترافية وحريصة على راحة وعودة اللاعب في أفضل جاهزية”.
وأتم وكيل اللاعب الأرجنتيني تصريحاته بالتشديد على أن بيتي يعمل بشكل جاد مع جهازه الطبي ويسير على البرنامج التأهيلي الموضوع له بصورة جيدة.