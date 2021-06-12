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أخبار محلية > ‏”الحج”: أولوية التقديم ستكون لمن لم يسبق له الحج .. وهذه آلية التسجيل
12/06/2021   5:53 م

‏”الحج”: أولوية التقديم ستكون لمن لم يسبق له الحج .. وهذه آلية التسجيل

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أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن ‏الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.‏

وشدد مشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن آليات ‏حج هذا العام، على أن آليات التسجيل ومعاير الاختيار ستكون ‏واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم.‏

وذكر أن التسجيل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ‏على مرحلتين، الأولى تقتصر على عملية التسجيل فقط، تليها ‏مرحلة استكمال إجراءات التسجيل، لافتًا إلى أن المملكة وجدت ‏تفهمًا من جانب كل سفارات العالم عند إبلاغها بهذا القرار.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، ‏عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج ‏الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.‏

‏”الحج”: أولوية التقديم ستكون لمن لم يسبق له الحج .. وهذه آلية التسجيل

أخبار محلية
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