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أخبار محلية > يمكن مشاهدته بالعين المجردة.. اليوم الهلال يقترن مع كوكب الزهرة في سماء ‏المملكة ‏
12/06/2021   5:54 م

يمكن مشاهدته بالعين المجردة.. اليوم الهلال يقترن مع كوكب الزهرة في سماء ‏المملكة ‏

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تشهد سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم (السبت) ظهور‎ ‎هلال ‏القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق ‏الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، إذ يفصل بينهما 3 ‏درجات.‏

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة ، ‏أن القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث لألمع الأجسام ‏السماوية على التوالي بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما قبل حلول ‏ظلمة الليل.‏

وأشار إلى أنه يمكن باستخدام المنظار الثنائي رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير ال‏مضاء من قرص القمر، نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن ‏الأرض، لافتًا إلى أنه من الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد ‏غروب الشمس‎.‎‏ ‏ وفق “أخبار 24”.

ولفت أبو زاهرة إلى أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء ‏المساء منذ أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، ‏منحدرًا نحو جنوب السماء.‏

يمكن مشاهدته بالعين المجردة.. اليوم الهلال يقترن مع كوكب الزهرة في سماء ‏المملكة ‏

أخبار محلية
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