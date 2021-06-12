يمكن مشاهدته بالعين المجردة.. اليوم الهلال يقترن مع كوكب الزهرة في سماء ‏المملكة ‏

تشهد سماء المملكة بعد غروب شمس اليوم (السبت) ظهور هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، إذ يفصل بينهما 3 درجات.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث لألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما قبل حلول ظلمة الليل.
وأشار إلى أنه يمكن باستخدام المنظار الثنائي رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، لافتًا إلى أنه من الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.
ولفت أبو زاهرة إلى أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور في سماء المساء منذ أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، منحدرًا نحو جنوب السماء.