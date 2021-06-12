زار وفد مؤلف من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، جمهورية مصر، والتقى وزير زراعتها لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، أن الوزير، السيد القصير، التقى أول أمس (الخميس) الوفد السعودي، حيث تم الاتفاق معه على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية، بالاشتراطات المعمول بها حاليًا لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها في أقرب فرصة، حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.
وكانت المملكة قد وضعت اشتراطات جديدة، يبدأ تنفيذها 15 يونيو الجاري، للسماح للصادرات الزراعية المصرية بالدخول إلى أراضي المملكة، تمثلت في ضرورة وجود شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بخصوص متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى شهادة أخرى تثبت الفحص المخبري لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي A””، وشهادة ثالثة تثبت مطابقتها للائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
ومن جانبه أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة وبالعرض الذي قدمه الوفد المصري وبالمستوى الذي وصلت إليه الصادرات الزراعية المصرية على المستوي العالمي، وأكد تفهمه لطلبات الجانب المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية. وفق “أخبار 24”.
وتفقد وفد المملكة عقب انتهاء الاجتماع، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للاطلاع على الإجراءات التي تخضع لها عينات الصادرات الزراعية المصرية، للتأكد من سلامتها وجودتها، مشيدًا بإمكانيات المعمل الفنية.
يُشار إلى أن المملكة تتصدر قائمة مستوردي الخضراوات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن (23%)، بقيمة 134 مليون دولار) %16)، وفقًا لبيانات المجلس التصديري المصري.