نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعرّف على باقات الإقامة ووسائل الانتقال في حج هذا العام
12/06/2021   7:50 م

تعرّف على باقات الإقامة ووسائل الانتقال في حج هذا العام

+ = -
898

تواصل وزارة الحج والعمرة استعدادها لحج هذا العام، والذي حددت أعداد المؤدين لمناسكه بـ 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين في المملكة فقط.

وأوضح مراسل قناة “العربية” سلطان السلمي نقلاً عن مصادر، بعض المعلومات الخاصة بباقات الإقامة، حيث أكد أن هناك 3 باقات فقط في حج هذا العام، اثنتان منها في أبراج السكن في منى، فيما ستكون الباقة الثالثة في المخيمات.

وأضاف أن الانتقالات ستكون عن طريق الحافلات فقط، وذلك للتأكد من عملية التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تنقل من خلال قطار المشاعر في هذا العام.

وذكر أنه سيكون هناك فرق طبية في منى من أجل قياس درجات الحرارة للحجيج بشكل مستمر، بالإضافة إلى وجود 13 مستشفى مُجهزة لخدمة الحجيج في مكة المكرمة، 3 مستشفيات منها في المشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بنسبة السعوديين والمقيمين في حجاج هذا العام، قالت المصادر إن النسبة لم تُحدد حتى الآن، مشيرة إلى أنه حال انطبقت الشروط على كافة المتقدمين ستكون هناك عملية تنقية لاختيار حجيج هذا العام.

تعرّف على باقات الإقامة ووسائل الانتقال في حج هذا العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158526.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.