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عام > من بينها استدراج مواطن بصفقة تجارية وسلبه 2.3 مليون .. الأمن العام يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها
12/06/2021   11:54 م

من بينها استدراج مواطن بصفقة تجارية وسلبه 2.3 مليون .. الأمن العام يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها

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أعلن الأمن العام اليوم (السبت) عن القبض على مواطنين ومقيمين تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة خلال الأيام الماضية.

وكشف عن ضبط مواطنيْن و5 وافدين من الجنسية اليمنية استدرجوا مواطناً من خلال إيهامه بعقد صفقة تجارية معه بـ 2.3 مليون ريال، وطلبوا إحضار المبلغ لتكملة المبايعة، ومن ثم قاموا بضربه وتكبيله وسلب المبلغ.

كما جرى القبض على 4 مواطنين ارتكبوا 5 جرائم تمثلت في الاعتداء على عمال محطات الوقود وسلب المبالغ المالية التي بحوزتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، إضافة إلى مواطن آخر سرق مركبتين واستخدمهما في السلب من خلال انتحال صفة رجال أمن واستيقاف العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم، حيث قُدرت المسروقات بـ 17 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى الإطاحة بمقيم من الجنسية النيبالية قاد شاحنة بعكس اتجاه السير معرضا حياة الآخرين للخطر، وكذلك القبض على مواطنيْن، ارتكب أحدهما مخالفات مرورية من بينها التفحيط وعكس اتجاه السير معرضا مستخدمي الطريق للخطر، ووثق الآخر المخالفات ونشرها في مواقع التواصل.

من بينها استدراج مواطن بصفقة تجارية وسلبه 2.3 مليون .. الأمن العام يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها

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