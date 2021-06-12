بزخم مضاعف وفعاليات أكبر وأكثر تنوعاً .. عودة مواسم السعودية “مواسم عن سنتين”

أعلنت “منصة روح السعودية” عن عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف “عن سنتين”، وفعاليات أكبر حجماً وأطول مدة وأكثر تنوعاً وإثارة وبهجة؛ تلبي كافة تطلعات الأفراد والعوائل من مختلف شرائح المجتمع، حيث من المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021.
ودعت “منصة روح السعودية” لأول مرة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الالكتروني المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعالياتٍ أكبر وأجمل وأكثر تنوعاً وتميزاً لتلبية كافة التطلعات.
وأوضحت أن انطلاقة مواسم السعودية الجديدة تأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية، للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.
كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات؛ والتي تخلق بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكانت مواسم السعودية انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، حيث تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية نوعية؛ جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال بالإضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.
راجعين بشوقنا ولهفتنا! 😍
عوِّض السنتين اللي راحت بأكبر المواسم وأكثرها تنوعاً 🔥#مواسم_عن_سنتين
اصنع المواسم معنا على:https://t.co/8zBDAWMTKQ pic.twitter.com/Z5uishEcYz
— روح السعودية (@VisitSaudiAR) June 12, 2021