بالفيديو.. المواطن صاحب واقعة “مطعم بوراك” يوضح كافة ملابساتها وسبب دفعه الحساب دون تناول الأكل

كشف المحامي مشعل الشريف، صاحب واقعة “مطعم بوراك”، تفاصيل وملابسات شكواه من سوء المعاملة في المطعم، والتي قام بتصوير بعض أجزائها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان برفقة مجموعة من زملائه في رحلة لدبي، وقرروا دخول المطعم، لكنهم فوجئوا باستقبال فاتر من الموظفة، حيث اختارت لهم طاولة في موقع غير جيد، رغم وجود طاولات أخرى فارغة في مواقع أفضل.
وأضاف أنهم طلبوا منها الانتقال لطاولة أخرى، فرفضت في بداية الأمر وحاولت إجبارهم على القبول بهذه الطاولة أو المغادرة، إلا أنها سرعان ما تنبَهت للخطأ ووافقت على انتقالهم لكن دون إرشادهم إلى الطاولة الجديدة أو اصطحابهم إليها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مشعل وزملائه.
وأوضح أنه سرد ما دار معه فيما يتعلق بأمر الطاولة للنادل، وطلب منه إخبار مدير المطعم بهذه الوقائع، إلا أن الأخير اكتفى بالمشاهدة ولم يتفاعل مع شكوى مشعل، وهو ما دفعه لرفض تناول الطعام الذي وُضع بالفعل فوق الطاولة في هذه اللحظات، ليأتي نادل آخر ويبدي اندهاشه من سبب تأخرهم في البدء في تناول الطعام.
وأبان مشعل أسباب دفعه أموالا أكثر من المطلوبة في الفاتورة، حيث قال إن النادل الثاني سألهم: “هل أنتم سعوديون؟”، وعندما أجابوه عرض عليهم تحمل قيمة الفاتورة بدلًا منهم، معتقدًا أنهم لا يملكون المال الكافي لذلك. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه أحسن الظن في البداية بتعامل العاملين معه في المطعم، غير أن تجاهل مديره للواقعة ورفضه الاعتذار أشعره بوجود بعض الأمور العنصرية، وهو ما أكدته بعض الرسائل لسعوديين سبق لهم الذهاب لهذا المطعم، حيث أكدوا تعرضهم لمعاملة مماثلة.
موظفة استقبال مطعم تثير غضب سعودي، وردة فعله تثير غضب سعوديين..
تفاصيل القصة الكاملة في ياهلا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pq9bp9e6MZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 12, 2021