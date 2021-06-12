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اخبار رياضية > بيان رسمي حول الحالة الصحية لـ”إركسن” .. وفي انتظار استكمال المباراة من عدمها
12/06/2021   11:55 م

بيان رسمي حول الحالة الصحية لـ”إركسن” .. وفي انتظار استكمال المباراة من عدمها

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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منذ قليل، بيانًا رسميًا، بعد إصابة نجم الدنمارك، كريستيان إركسن، وسقوطه مغشيا عليه أمام فنلندا.

وقال “يويفا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد حالة الطوارئ الطبية التي خضع لها إركسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كل من الفريقين وحكام المباراة وسيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة 19:45 بتوقيت وسط أوروبا.

كما أوضح الاتحاد الأوروبي، استقرار حالة اللاعب إركسن، حيث يوجد في المستشفى في الوقت الحالي.

من جانبه، أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أن كريستيان إريكسن مستيقظا، ويخضع حاليًا لمزيد من الفحوصات الطبية، وأن المباراة مؤجلة بشكل مؤقت، وسيكون هناك تفاصيل جديدة خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وكان كريستيان إركسن سقط مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من المباراة دون تدخل من أي لاعب، ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب.

بيان رسمي حول الحالة الصحية لـ”إركسن” .. وفي انتظار استكمال المباراة من عدمها

اخبار رياضية
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